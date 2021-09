Belgique : Eden Hazard pense à arrêter sa carrière internationale après le Mondial 2022

La suite après cette publicité

Après plus de 10 ans avec les Diables Rouges (111 sélections), Eden Hazard (30 ans) pourrait mettre un terme à sa carrière internationale à l’issue de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Même si rien n’est pour l’instant acté, c’est en tout cas une pensée qui traverse l’esprit du joueur du Real Madrid : « j'irai jusqu'au Qatar, c'est sûr. Après, je ne sais pas. Cela dépendra de mon état et de mes blessures. Il est possible que j'arrête. Le résultat de la Coupe du monde ne changera rien », a-t-il confié dans un entretien accordé à HLN.

Depuis son arrivée chez les Merengues en 2019, Hazard n’a disputé que 43 matches toutes compétitions confondues, en raison de nombreuses blessures. « Aujourd'hui, tout le monde me voit comme quelqu'un qui est toujours blessé. En dix ans de carrière, il n'y a pas un joueur qui a joué plus de matches que moi. Je suis plus fragile maintenant mais je travaille avec le kiné et le préparateur physique. Depuis le début de la saison, ça va mieux. Je ne suis pas encore à 100 % mais ça va mieux. »