Mario Balotelli a été proposé à l'OM et à Nice

Recruté le 31 janvier par le FC Sion, Mario Balotelli (32 ans) va toucher un très confortable salaire (entre 3,5 et 4 M€ l'année) en Suisse. Pourtant Super Mario avait d'autres projets en début de mercato, comme celui d'évoluer dans un des championnats du Big 5 européen.

Et pour y parvenir, celui qui a fini la saison dernière avec 18 buts en 31 matches de SuperLig avec l'Adana Demirspor, dont un quintuplé retentissant face à Gotzepe lors de l'ultime journée, a tenté, par le biais d'intermédiaires, sa chance auprès de clubs des plus grands championnats, à commencer par la Ligue 1. Selon nos informations, il a été proposé dans ses deux anciens clubs, à savoir Nice et l'OM. Au Gym, Lucien Favre, qui cherchait un attaquant, n'était pas intéressé par le profil de l'international italien tandis qu'au sein du club phocéen, on a rapidement coupé court...