Bundesliga : le RB Leipzig accroché par Wolfsbourg, Dortmund cale contre Mayence

La seizième journée de Bundesliga avait débuté hier avec une belle victoire de l'Union Berlin contre le Bayer Leverkusen (1-0). Dans ce contexte, le RB Leipzig (2e) avait l'occasion de prendre la tête du championnat ainsi que le large sur la concurrence. Face à une belle équipe du VfL Wolfsbourg (6e), la mission n'était pas évidente, mais elle débutait idéalement. Servi par Emil Forsberg, Nordi Mukiele ouvrait le score (5e). Loin de trembler et de douter, le VfL Wolfsbourg d'Oliver Glasner égalisait grâce au douzième but de Wout Weghorst en Bundesliga cette saison (22e). Dans la foulée, Renato Steffen marquait aussi avec un beau coup de casque (35e). Dans un match animé et ouvert, le RB Leipzig revenait à son tour en seconde période avec un Willi Orban plein de volonté (54e). Avec ce 2-2, Leipzig loupe une nouvelle occasion de prendre l'avantage et reste deuxième à un point du Bayern Munich.

De son côté, le Borussia Dortmund (5e) pouvait s'emparer de la troisième place en cas de succès. Erling Braut Håland pensait lancer son équipe idéalement, mais son but était refusé (2e). Le Borussia Dortmund multipliait les occasions sans parvenir à marquer. Pire, Levin Oztunali marquait contre le cours du jeu (57e). Le match échappait aux Marsupiaux, mais sur une erreur de la défense, Thomas Meunier égalisait (73e). Le Belge obtenait ensuite un penalty qui était manqué par Marco Reus (76e). Jonathan Burkardt passait lui aussi proche de marquer (79e), mais finalement on se quitte sur un score de 1-1. Mayence n'est plus relégable et double Schalke 04 tandis que le Borussia Dortmund est désormais quatrième. Grâce à une belle fin de match, le Werder Brême a battu Augsbourg (2-0). Le match entre le FC Cologne et le Hertha Berlin ainsi que celui entre Hoffenheim et l'Arminia Bielefeld se sont achevés sur le score de 0-0.

Les résultats de l'après-midi :