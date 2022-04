Manchester United va se séparer de 12 joueurs !

La suite après cette publicité

La défaite de trop. Mardi soir, Manchester United s'est lourdement incliné sur la pelouse d'Anfield face à Liverpool (défaite 4 à 0). Un énième revers pour les Mancuniens qui a eu déjà des conséquences. Hier, The Athletic a révélé que l'écurie anglaise a décidé de se séparer de deux de ses principaux recruteurs, à savoir Jim Lawlor et Marcel Bout, au club respectivement depuis 2005 et 2014. Un choix fort de la part de la direction mancunienne, très déçue des derniers mercatos.

Mais ils ne vont pas être les seuls à être mis à la porte. En effet, The Sun explique qu'une refonte de l'équipe est attendue cet été et qu'au moins douze joueurs vont être invités à s'en aller dans les prochaines semaines. Parmi eux, on retrouve très logiquement Paul Pogba, Jesse Lingard, Edinson Cavani, Nemanja Matic, Juan Mata et Lee Grant, tous en fin de contrat le 30 juin prochain.

Plusieurs départs cet été

Ensuite, la publication britannique a ajouté six autres joueurs à cette liste. On retrouve Phil Jones, Alex Telles, Aaron Wan-Bissaka et Eric Bailly. Les quatre défenseurs ne seront pas retenus par les pensionnaires d'Old Trafford, visiblement pas convaincus par eux. Plus surprenant, le nom de Marcus Rashford est aussi mentionné. Depuis quelques mois, la presse britannique assure que l'Anglais, qui n'est pas un titulaire en puissance aux yeux de Ralf Rangnick, restera. Ce, malgré le fait que des clubs comme le PSG, Arsenal et le FC Barcelone le suivent de près et qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat.

Mais visiblement, la direction de Man U n'est plus aussi ferme à son sujet et la porte pourrait s'ouvrir cet été. Ce sera aussi le cas pour Anthony Martial, prêté à Séville et que Monchi veut garder définitivement. En revanche, Donny van de Beek, annoncé sur le départ, va a priori rester à la demande du futur coach Erik ten Hag. Un entraîneur qui a aussi tranché récemment au sujet de CR7, qui n'entre pas dans ses plans, et qui pourrait avoir une dizaine de recrues cet été.