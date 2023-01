Al-Nassr s’intéresse à Marcelo

Après avoir signé Cristiano Ronaldo jusqu’en 2025, le club saoudien d’Al-Nassr veut poursuivre son mercato ambitieux et s’intéresse à des joueurs de classe mondiale, ou du moins qui ont connu leur apogée ces dernières années. Parmi eux, le latéral gauche brésilien Marcelo, quintuple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid aux côtés de la superstar portugaise.

Et à en croire les informations d’UOL, la formation de la capitale Riyad surveillerait avec attention la situation contractuelle de l’international brésilien aux 58 sélections (6 buts), lui qui ne devrait pas être prolongé par l’Olympiakos et devrait donc quitter la Grèce l’été prochain. Ce n’est pas le seul point de chute potentiel pour le défenseur de 34 ans qui serait également courtisé en MLS et en Turquie.

