OM : les vérités de Pablo Longoria sur le cas Alexis Sanchez

La greffe avait semblé bien prendre entre l’OM et Alexis Sanchez. Mais après une saison seulement et malgré une proposition pour prolonger l’aventure, l’attaquant chilien a préféré décliner et repartir du côté de l’Inter où il a signé pour un an. À 34 ans, il obtient pour le moment un temps de jeu très limité (296 minutes reparties en 9 matchs pour 1 but), alors que sa non-prolongation du côté de la Canebière a suscité une petite polémique.

Pablo Longoria assure pourtant sur les ondes de RMC qu’une belle proposition lui a été faite. «On a proposé une prolongation en mai à Alexis Sanchez. Il a temporisé et négocié. On a par ailleurs privilégié des joueurs de vitesse en attaque comme Aubameyang. La dernière proposition que l’on a faite à Sanchez était supérieure au salaire d’Aubameyang aujourd’hui.» Ça n’a visiblement pas suffi pour convaincre l’ancien joueur d’Arsenal.