Lens : Florian Thauvin rêve bien du Mondial 2026

De retour en équipe de France cette saison après des débuts canons sous les couleurs du RC Lens, Florian Thauvin espère bien garder une petite place dans la ligne offensive des Bleus de Didier Deschamps. Mais avec la concurrence, cela ne sera pas simple. Ce samedi, après la victoire face à Rennes où il s’est encore montré décisif, l’ancien de l’OM s’est confié sur cet objectif.

«La CDM ? Bien évidemment. Tant que je serai sur les terrains, ça sera un objectif pour moi. J’aime l’EDF plus que tout. C’est le graal, mais ça passe par des perf, un leadership sur le terrain et c’est un travail du quotidien. Il reste du temps avec la liste. On travaille et on verra ce qu’il se passera», a-t-il lancé au micro de BeIN Sports.

