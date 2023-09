La sortie forte de l’OL sur Laurent Blanc

La suite après cette publicité

Santiago Cucci ne vit pas des débuts faciles à l’OL. Entre les problèmes avec la DNCG, un mercato difficile et les attaques répétées de Jean-Michel Aulas, le président exécutif intérimaire de Lyon doit gérer de nombreux problèmes. Et pour ne rien arranger, les Gones sont derniers de Ligue 1, eux qui ont vécu une sale soirée face au PSG (défaite 4 à 1). Après cette débâcle, Santiago Cucci a décidé de venir s’exprimer face aux médias. Il a évoqué cette lourde défaite face à Paris.

«On est frustrés, déçus. On est clairement dans le dur, ce n’est pas facile. Je voulais surtout remercier nos supporters. Je pense qu’ils ont été très bons avec nous ce soir. La trêve va nous faire du bien. On va travailler. On n’est pas sur un projet à court terme. C’est un projet qui prend du temps. On ne va pas tout changer en six semaines. Donc on avance et on va s’améliorer pour porter haut ce maillot.» Relancé au sujet des supporters et de leur réaction, il a avoué comprendre.

À lire

OL-PSG : Corentin Tolisso fait son mea culpa

Cucci a fait passer des messages

«C’est normal qu’ils exigent qu’on se batte et qu’on mouille ce maillot. Je trouve qu’ils ont raison. Au même titre que je trouve que notre projet est bâti sur le centre de formation et quand on sort du centre de formation, ce n’est pas pour rester deux ans dans le club. On reste quatre ou cinq ans, on est fiers du maillot et après pas de problème on va faire une carrière européenne.» Une grosse pique envoyée à Castello Lukeba et Bradley Barcola qui ont quitté le club cet été. Relancé au sujet du nouveau joueur du PSG, Cucci a indiqué qu’il ne pouvait pas retenir un joueur qui ne veut pas rester.

La suite après cette publicité

Puis, il a évoqué les problèmes de terrain de l’OL. «Je ne crois pas qu’il y ait de crise sportive. Le projet met un peu de temps à démarrer pour beaucoup de raisons. Je ne vais pas les évoquer. Il y a eu beaucoup de sujets extra-sportifs et on les a gérés. Cette semaine, ça a été un cirque. On a parlé de beaucoup de choses et pas forcément de sport. Les 36 dernières années, il y avait une coutume c’était de ne pas parler les jours de match. C’est ce qui s’est passé ce matin. Ce n’est pas une excuse. Il faut avoir un peu de décence et avancer pour le projet du club.»

Un point sur le mercato et le cas Blanc

Avec Laurent Blanc à la tête du groupe ? «On va se dire les choses avec tout le monde, pas qu’avec Laurent Blanc. Il y a une équipe complète, des gens qui encadrent, des joueurs qui jouent. On est tous dans le même projet (…) Je ne vais pas vous répondre ce soir (si Blanc restera durablement, ndlr). Ce n’est pas le sujet et ce qu’on fera dans le futur. Il faut un entraîneur qui entraîne, il n’y a pas de problème (…) Je ne dis pas que Laurent Blanc n’entraîne pas, je vous dis que je ne vais pas évoquer l’entraîneur. Il n’y a pas que lui qui est responsable. Vous l’avez vu ce soir, il n’y a pas que lui qui joue au foot. »

La suite après cette publicité

Malgré ce discours, l’avenir de Laurent Blanc est plus que jamais menacé selon L’Equipe. Le quotidien sportif rappelle que Bruno Lage, qui a proposé sa démission à Botafogo, est candidat à sa succession. De son côté, Blanc, qui a été attaqué par les supporters qui ont déployé une banderole, a répondu à ce sujet : « je ne vais pas parler de ça parce que je vais être un peu cru, a-t-il dit. Les supporters ont raison d’être déçus. Est-ce que je suis menacé ? Quand un entraîneur n’a pas de résultat, il est en danger. Donc ce soir après ce match, je ne suis pas dans une meilleure situation qu’avant. »