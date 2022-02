OM : Eric Di Meco répond aux propos de Dimitri Payet

Hier soir, l’Olympique de Marseille a perdu une belle occasion de maintenir ses adversaires à distance. Alors que les Phocéens recevaient la modeste équipe de Clermont (15e au coup d’envoi), les hommes de Jorge Sampaoli se sont inclinés 2-0 à l’Orange Vélodrome. À l’issue de la rencontre, Dimitri Payet avait alors poussé un coup de gueule contre ses équipiers, en leur reprochant « d’avoir eu le melon ». Mais selon Eric Di Meco, le numéro 10 de l’OM se trompe en faisant ce genre de déclaration.

« C’est le genre de déclaration qui a zéro intérêt. Je ne crois pas que les mecs aient le melon. Pour avoir le melon, il faudrait avoir fait de grandes choses. À part avoir été éliminée de la Ligue Europa et de la Coupe de France, cette génération n’a rien gagné et a des objectifs élevés. Je ne vois pas de comportements de mecs qui ont le melon. (…) Pour moi, le problème ne vient pas de là. Ce qu’il s’est passé hier soir, on le sent venir depuis un moment. (…) Je reste persuadé que le problème de l’OM est que ce n’est pas normal qu’il n’y ait pas d’équipe type. Pour appréhender un sprint final, il faut avoir tes meilleures armes. Et ta meilleure arme, c’est une équipe qui a l’habitude d’avoir joué ensemble. Quand je vois des erreurs défensives comme j’ai vu ce week-end, je me dis que si les mecs avaient fait 10 matches ensemble, dans les mêmes dispositions, je suis sûr que le mec qui part dans le dos aurait été pris », a-t-il indiqué au micro de RMC Sport.