PSG : la réponse cash de Nasser Al-Khelaïfi sur le mercato

Hier soir, le Paris Saint-Germain a décroché son billet pour les 1/8èmes de finale de l’UEFA Champions League. Les Parisiens, qui ont terminé deuxièmes de leur groupe derrière le BVB, risquent de croiser la route d’un grand d’Europe en février-mars. Mais hier soir, l’essentiel était ailleurs pour Nasser Al-Khelaïfi, qui a savouré cette nouvelle qualification. Le président du PSG en a profité pour conforter Luis Enrique au micro de Canal+.

« On a joué avec notre niveau, notre style, et notre entraîneur Luis Enrique. On est contents de lui, de son travail, sur le style de jeu, ce qu’on veut et ce qu’on aime offensivement. On va continuer, le coach est vraiment très motivé pour faire la même chose. On a signé avec lui pour un jeu offensif. On a beaucoup d’occasions mais c’est le foot.» NAK a ensuite été questionné sur le prochain mercato. « Je ne sais pas, il y a encore quelques semaines devant nous, on va voir», a lancé Al-Khelaïfi tout sourire.