Monaco - Rennes: les compositions officielles

Pour cette 28ème journée de Ligue 1, Monaco reçoit à domicile le Stade Rennais, ce dimanche. À domicile, les Monégasques s’organisent en 4-2-3-1 avec Majecki aux cages. En défense, on retrouve Vanderson, Singo, Kehrer et Jakobs. Fofana et Zakaria sont au milieu de terrain. Et enfin Golovin, Minamino et Akliouche vont épauler Ben Yedder en attaque.

La suite après cette publicité

Rennes s’articule en 4-2-3-1 avec Mandanda qui officie comme dernier rempart. En défense, on retrouve Seidu, Wooh, Theate et Truffert. Matusiwa et Doué occupent le milieu de terrain. Gouiri, Terrier et Bourigeaud vont animer l’attaque de Rennes avec Kalimuendo, placé en pointe.

Les compositions:

Monaco: Majecki – Vanderson, Singo, Kehrer, Jakobs - Fofana, Zakaria - Golovin, Minamino, Akliouche - Ben Yedder

La suite après cette publicité

Rennes: Mandanda - Seidu, Wooh, Theate, Truffert - Matusiwa, Doué - Gouiri, Bourigeaud, Terrier - Kalimuendo