Christophe Galtier est en passe de trouver son futur club

Christophe Galtier s’est battu. Malgré des résultats décevants et quelques polémiques (char à voile, ramadan), le technicien tricolore a fait tout son possible pour sauver sa tête au Paris Saint-Germain. Mais le club de la capitale ne lui a pas donné la deuxième chance qu’il réclamait. Les deux parties vont donc se séparer une année seulement après l’arrivée de l’ancien coach du LOSC et de l’ASSE.

Il reste visiblement encore quelques petits points à régler avant d’officialiser la chose. Ensuite, Galtier quittera le PSG. Mais il ne partira pas les mains vides. En effet, Le Parisien a révélé qu’il touchera un joli chèque de 6 M€ en guise d’indemnités de départ. RMC Sport parlait plutôt d’un montant compris entre 7 et 8 M€. De quoi s’offrir de belles vacances et un peu de repos. Pas vraiment.

Galtier est en pole

En effet, le technicien âgé de 56 ans risque de reprendre très rapidement du service. Hier, RMC Sport a expliqué que le Français avait trois propositions entre les mains. La première vient d’Al-Duhail au Qatar. Mais "Galette" a refusé. La seconde, elle, vient d’un club de Premier League de bas de tableau. On imagine mal le coach dire oui. Enfin, la dernière offre vient de Naples. Une information dévoilée depuis un bout de temps par la presse italienne.

D’ailleurs, Sky Sports Italia assure que Galtier est le grand favori pour reprendre l’équipe dirigée l’an dernier par Luciano Spalletti. Son profil plaît beaucoup aux dirigeants. Ce, malgré les critiques émises à son sujet sur son caractère. Dans l’esprit d’Aurelio De Laurentiis il est le candidat numéro un. Les choses devraient s’accélérer une fois son départ du PSG acté. Toutefois, Rudi Garcia reste en embuscade. La piste Paulo Sousa, elle, paraît plus compliquée. Un joli rebond en prévision pour Galtier, qui dirigerait les champions d’Italie et jouerait la Ligue des Champions.