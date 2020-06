PSG : la prolongation de Neymar au point mort

«Rien ne nous indique le contraire (que Neymar et Kylian Mbappé ne seront pas là l'année prochaine, ndlr). Ils ont encore deux ans de contrat et on pense plutôt à l'après avec eux. On veut avancer». Voilà ce que déclarait récemment Leonardo, le directeur sportif du PSG, dans un entretien au Journal du Dimanche à propos de ses deux stars parisiennes, dont le contrat expire en 2022. Pour le Brésilien, proche de rejoindre le FC Barcelone l'été dernier, le mercato estival pourrait être moins agité en raison de la crise liée à la pandémie de coronavirus.

Pour ce qui est d'une éventuelle prolongation de contrat de Neymar, les dirigeants franciliens estiment qu'il reste encore du temps pour entamer des négociations avec le clan de leur numéro 10, d'après Le Parisien. L'entourage du joueur a d'ailleurs soufflé au quotidien «ne pas avoir eu la chance de parler de quoi que ce soit» à ce propos avec le PSG. Signe que la confiance règne en interne pour l'international auriverde ?