MU : la sortie polémique de l’ancien président sur CR7

De 2003 à 2013, David Gill était le PDG de Manchester United. L’homme d’affaires anglais a connu plusieurs succès dont une Ligue des Champions (2008), une FA Cup (2004), cinq Premier League (2007, 2008, 2009, 2011, 2013), trois League Cup (2006, 2009, 2010) et plusieurs Community Shield. Un passage durant lequel il a aussi amené des stars à Manchester, comme Cristiano Ronaldo en 2003, qui a été vendu en 2009 en Real Madrid pour devenir à l’époque le transfert le plus cher de l’histoire. Pourtant, il ne le place pas le Portugais premier rang.

La suite après cette publicité

En effet, à l’occasion d’un entretien accordé sur la chaîne Youtube FIVE de Rio Ferdinand, l’ancien patron des Red Devils a dévoilé les trois transferts les plus importants selon lui. Dans un premier temps, il a évoqué Wayne Rooney. «Wayne, en ce qui concerne ce qu’il a fait pour le club». Ensuite, le milieu de terrain Michael Carrick, pierre angulaire du milieu de terrain du club anglais de l’époque. Et alors qu’il devait donner un dernier nom, David Gill a donné deux noms : Nemanja Vidic et Patrice Evra, étant donné que Rio Ferdinand est arrivé un an avant son transfert en provenance de Leeds. Il a même ajouté le nom d’Edwin Van der Sar. «Nous avons eu du mal à remplacer Peter (Schmeichel) et nous sommes allés chercher Edwin et il a été génial pour nous pendant des années», omettant le nom de Cristiano Ronaldo. De quoi faire jaser.