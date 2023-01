Real Madrid - Atlético : les compositions

La Coupe du Roi s’offre un derby madrilène en quart de finale ce soir à 21h, entre le Real Madrid et l’Atlético. Merengues et Colchoneros tenteront de rejoindre Barcelone et Osasuna, qualifiés hier pour le dernier carré. Le Real, battu déjà deux fois en 2023 par Barcelone en Supercoupe et Villarreal en championnat, ont renversé ces derniers en huitièmes de finale (3-2). L’Atlético a lui battu Levante pour rallier les quarts (2-0).

Pour cette affiche, Ancelotti présente son 4-3-3 habituel avec Benzema en pointe, associé à Vinicius Jr et Valverde, et Camavinga au milieu entouré de Kroos et Modric. Nacho Fernandez occupe le couloir droit, Mendy le gauche autour de Militao et Rudiger. Côté Atlético, Correa et Morata sont alignés devant, Griezmann et Lemar démarrent dans le XI.

Alvaro Morata donne déjà l’avantage à l’Atlético dans le derby

Les compositions

Real Madrid : Courtois - Fernandez, Militao, Rudiger, Mendy - Modric, Camavinga, Kroos - Valverde, Benzema (cap.), Vinicius

Atlético : Oblak - Molina, Savic, Hermoso, Mandava - Koke, De Paul, Lemar, Griezmann - Correa, Morata