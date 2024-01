RD Congo - Zambie : les compositions officielles

Suite et fin de la 1e journée du Groupe F de la CAN, avec l’affiche entre la République Démocratique du Congo et la Zambie. Absents de la dernière édition, les Léopards veulent rejoindre en tête du classement le Maroc, vainqueur de la Tanzanie plus tôt aujourd’hui (3-0). Face à eux, les Chipolopolos retrouvent la CAN après 3 éditions manquées.

Pour ce match, les Congolais alignent Bakambu devant, associé à Bongonda. Le Marseillais Mbemba, le Nantais Moutoussamy et le Lorientais Kalulu sont dans le 11. Pour la Zambie, ce sera l’attaquant de Leicester Daka qui sera en pointe de ce qui devrait ressembler à un 4-2-3-1, avec Kangwa et Kapumbu devant la défense.

Suivez la rencontre en direct commenté sur Foot Mercato

Les compositions

RD Congo : Mpasi-Nzau - Masuaku, Mbemba, Inonga, Kalulu - Wissa, Pickel, Moutoussamy, Kakuta - Bongonda, Bakambu

Zambie : Mulenga - Mwape, Musonza, Musonza, Sunzu - Kangwa, Kapumbu - Banda, Kabwe, Sakala - Daka

