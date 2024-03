Eden Hazard rejoint la Kings League World Cup de Gérard Piqué !

Depuis l’été dernier, le football a perdu l’un de ses plus beaux virtuoses. Impressionnant pendant près d’une décennie avec Chelsea après des débuts en fanfare sous les couleurs du LOSC, Eden Hazard a pris sa retraite il y a quelques mois après plusieurs années de flop au Real Madrid. Plus en adéquation avec le très haut niveau, le milieu offensif belge ne s’est pas pourtant éloigné du football pour autant. S’exprimant à l’envi sur sa vision romantique du ballon rond, le natif de La Louvière est souvent mis en lumière dans ses anciens clubs, comme ce fut le cas en mars dernier à Lille et comme Chelsea lui réserve en juin prochain.

Par ailleurs, l’ancien numéro 10 des Blues risquent d’avoir un mois de juin agité. En effet, alors qu’il prendra donc part à la rencontre de charité organisée par le club londonien le 9 juin prochain, ce dernier sera au Mexique juste avant. La raison ? Eden Hazard présidera son équipe, le Deptostra FC, à l’occasion de la Kings League World Cup qui aura lieu du 26 mai au 9 juin. La compétition planétaire, organisée par Gérard Piqué, accueillera notamment une équipe de France qui sera présidée par le streamer Amine. Ainsi, Eden Hazard vient compléter un casting de luxe, loin d’être terminée connaissant les grandes ambitions de Piqué, alors que Mario Götze et Neymar sont également des présidents dans cette compétition tant excitante qu’atypique.