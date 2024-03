Eden Hazard de retour à Chelsea

Retraité depuis quelques mois, Eden Hazard prend du temps pour profiter de sa famille et de ses proches. Cela ne l’empêche pas de faire des apparitions dans ses anciens clubs. Ces derniers jours, le LOSC lui a rendu un vibrant hommage. Si Chelsea n’a rien prévu pour son ancienne légende, l’ancien capitaine des Diables Rouges va toutefois faire son grand retour à Stamford Bridge, dans l’antre de Chelsea dans quelques semaines.

L’ancienne star de la Belgique sera l’un des invités d’honneur d’une rencontre de charité disputée au profit d’Unicef, le 9 juin prochain à Londres. «Je suis impatient de revoir toute la famille de Chelsea. Jouer à Stamford Bridge a toujours été incroyable. J’y ai vécu sept brillantes années et collecté quelques-uns des plus beaux souvenirs de ma carrière. Rendez-vous en juin pour une super journée et pour récolter un maximum d’argent pour les enfants dans le besoin dans le monde entier», a-t-il expliqué. Eden Hazard pourrait affronter l’équipe de Frank Lampard, une autre ancienne gloire des Blues…