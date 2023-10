Ces joueurs qui ont tourné le dos à l’équipe de France

Depuis 2020 et l’assouplissement par la FIFA des critères pour changer de sélection, un joueur binational n’est plus obligé de choisir très jeune entre son pays de naissance et son pays d’origine au risque de regretter a posteriori. S’il n’est plus rappelé après ses premières capes dans une sélection, le joueur peut encore changer de nationalité sportive et défendre les couleurs d’une autre pour laquelle il a une affiliation.

Les joueurs binationaux d’hier n’ont pas eu ce droit au changement les amenant donc au choix, voulu ou subi, de tourner le dos à l’équipe de France. Passons en revue quelques exemples plus ou moins récents.

Didier Drogba - Le coeur ivoirien

Il s’en est fallu de peu pour que Drogba, né en Côte d’Ivoire mais arrivé en France à 5 ans, ne porte le maillot de l’équipe de France ! En 2002, l’attaquant commence à se faire un nom au Mans puis à Guingamp mais l’appel des Bleus n’arrive pas encore…

Alors quand la Côte d’Ivoire l’appelle en juillet 2002, Drogba fait parler son cœur et accepte logiquement l’invitation des Éléphants. Les règles n’étant pas aussi souples qu’aujourd’hui, la décision est à l’époque définitive, pourtant, il aurait pu le regretter !

“À ce moment-là, il n’y avait aucune raison de vouloir jouer pour la Côte d’Ivoire. C’était un tel bordel. C’était un moment où les joueurs étaient emprisonnés lorsqu’ils produisaient de mauvais résultats, confiait-il en 2010 au magazine depuis disparu News of The World. Pour la CAN 2000, le général Guei les avait mis en prison en guise de punition. Mais être appelé pour mon pays m’a rapproché de mes origines, de mon peuple ; ça m’a aidé à trouver qui j’étais réellement.”

Aujourd’hui, Drogba est une légende absolue de la Côte d’Ivoire et il ne regrette aucunement son choix.

Gonzalo Higuaín - L’Albiceleste ou rien

Le 10 décembre 1987, Jorge Higuain, footballeur argentin du Stade Brestois et sa compagne, connaissent le bonheur d’une naissance, celle de leur fils Gonçalo ! Ce Gonçalo va, comme son père, se trouver un talent pour le foot et en faire son métier…

Fin 2006, après le départ de la génération Zidane, l’équipe de France se cherche alors de nouveaux talents et approche ce fameux Gonçalo qui, à 18 ans, a fait sensation avec River Plate et vient de débarquer au Real Madrid. Le sélectionneur de l’époque Raymond Domenech appelle son père puis va même jusqu’à rencontrer le joueur en Espagne.

Gonçalo hésite mais finit par décliner la proposition tricolore. Pour lui, ce sera l’Argentine ou rien. Higuain connaîtra sa première sélection non-olympique en 2009, il y en aura 75 au total pour 31 buts et 3 Coupes du monde disputées.

Pierre-Emerick Aubameyang - Le Ballon d’Or en ligne de mire

Né d’un père international gabonais et d’une mère Franco-espagnole, Pierre-Emerick Aubameyang avait le choix pour sa carrière internationale ! Et s’il a disputé un match pour l’équipe de France espoirs, un match amical Tunisie - France en 2009, c’est bien pour le Gabon qu’il s’est vite engagé, en 2009. Une décision prise pour une raison bien précise…

“Ça été un sacré débat à la maison. Il y avait l’équipe de France Espoirs, ça se passait bien mais bon j’ai longtemps parlé avec ma famille pour me décider, confiait-il en 2013 à BeIN SPORTS. J’ai parlé avec mon père puis je me suis fixé de nouveaux objectifs comme celui de devenir Ballon d’Or africain et d’emmener cette équipe du Gabon en Coupe du monde. Ce sont de gros objectifs mais je pense qu’il y a moyen de le faire.”

Mission accomplie puisque “PEA” remporte le Ballon d’Or africain en 2015.

Robin Le Normand - Remercier l’Espagne pour les travaux

Le mal-nommé. Puisque, né en Bretagne, Robin n’a de Normand que le nom. C’est d’ailleurs à Lamballe puis Brest qu’il fait ses premiers pas de footballeur. Mais en 2016, à l’âge de 19 ans, Le Normand apprend que le Stade Brestois ne le conserve pas !

Heureusement pour lui, la Real Sociedad, par l’intermédiaire Eric Olhats, l’homme qui avait repéré Antoine Griezmann, lui fait passer un essai, qu’il réussit. Robin Le Normand ne quittera plus la cote basque puisqu’il y est toujours aujourd’hui, 7 ans après. Il est même devenu l’un des meilleurs défenseurs centraux de Liga !

Quand l’équipe de France vient aux renseignements en 2023, la FFF part avec un train de retard… Le Normand opte pour la naturalisation espagnole et pour défendre les couleurs de la Roja, en guise de remerciements pour services rendus.

Retrouvez notre sélection complète de 11 joueurs qui ont tourné le dos à l'équipe de France dans la vidéo ci-dessus.