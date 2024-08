Chelsea veut se débarrasser de Raheem Sterling, Naples déjà plongé en pleine crise

Sterling pas dans les plans des Blues

À Chelsea, pas grand-chose à retenir après la défaite 0-2 contre Manchester City si ce n’est la déclaration de Maresca au sujet de Raheem Sterling. Le Mirror relaye que l’entraîneur de Chelsea a admis qu’un départ de l’ailier est une option envisageable. Écarté du groupe pour ce match, Chelsea a besoin de dégraisser et le salaire de Sterling pose un problème. Malgré la forte concurrence et cette mise à l’écart, l’entourage du joueur assure qu’il veut honorer son contrat et s’imposer chez les Blues. La Juventus s’est en tout cas manifestée pour le récupérer en cas de départ.

La suite après cette publicité

Naples en pleine tempête

Après la lourde défaite 3-0 de Naples contre l’Hellas Vérone, Antonio Conte n’a pas mâché ses mots comme le met en avant la Gazzetta dello Sport sur sa une : « mon cœur saigne, je m’excuse. J’ai honte de moi et de notre performance. » Une défaite symbole de la chute libre de Naples depuis son titre de champion. En plus de ce revers, le club du sud de l’Italie a perdu sa star Khvicha Kvaratskhelia sur blessure.

À lire

Naples accélère pour Romelu Lukaku

Erreur d’arbitrage entre Brentford et Crystal Palace

Parmi tous les matchs en Angleterre hier, celui entre Crystal Palace et Brentford a fait parler à cause d’une erreur d’arbitrage. Comme le raconte le Daily Mail, Eze avait inscrit un but sur coup franc, mais l’arbitre monsieur Barrott a sifflé une faute dans la surface avant que le ballon ne touche le filet, estimant que Hughes avait poussé Collins au sol. Les rediffusions ont montré qu’il n’y avait aucun contact ou en tout cas très léger. Il y a eu une brève vérification VAR, mais impossible d’annuler la décision déjà prise de l’arbitre. Le principal concerné a reconnu lui-même avoir fait une erreur, et Olivier Glasner a salué chaudement son honnêteté.