EdF : Christopher Nkunku revient sur sa non sélection avec les Bleus

Interviewé par le journal L’Équipe, l’attaquant de Leipzig Christopher Nkunku est revenu sur sa non-convocation avec l’Équipe de France en novembre dernier. Le Français de 24 ans, qui réalise une grosse saison en Bundesliga, ne s’est pas laissé abattre par cette décision de Didier Deschamps. « J'étais un peu déçu. Mais, après, j'ai écouté le sélectionneur qui m'a conseillé de continuer comme ça. Ça m'a vraiment encouragé. J'essaie de réitérer les performances que je faisais à cette période-là. J'ai transformé cette petite déception en énergie positive pour continuer à travailler. Quand mon heure viendra, je serai prêt », a expliqué l’ailier français.

L’ancien Parisien a également discuté de cette situation avec ses anciens coéquipiers Mbappé et Kimpembé. « On en a parlé brièvement. Ils pensaient que j'allais être bientôt appelé. Après, ce ne sont pas les sélectionneurs » a lâché l’international français U21. Nkunku a disputé 29 matchs avec Leipzig cette saison, inscrit 17 buts et délivré 13 passes décisives, des performances qui lui vaudront peut-être d’aller à la prochaine Coupe du monde, même si le Français reste lucide sur cette éventualité. « C'est difficile de dire ça en n'ayant pas encore eu de première convocation. Je pense que pour y aller il y a des étapes franchir. » Il connaitra peut-être sa première sélection en mars prochain lors que les Bleus défieront la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud en matchs amicaux.