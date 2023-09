Sondage : Luis Enrique doit titulariser Keylor Navas au PSG !

La suite après cette publicité

Auteur d’un début de saison correct avec le PSG, Gianluigi Donnarumma est en souffrance ces derniers jours avec la Squadra Azzurra. Pointé du doigt, le gardien de 24 ans pourrait ainsi être menacé à Paris s’il recommence à faire quelques boulettes. Alors qu’il ne semble pas menacé pour le moment dans la hiérarchie parisienne, l’ancien de l’AC Milan pourrait rapidement être déclassé avec un Luis Enrique exigeant et moins patient que ses prédécesseurs. Lors de la large victoire à Lyon juste avant la trêve (1-4), Donnarumma avait d’ailleurs provoqué l’ire du coach espagnol à cause d’une relance jugée trop lente.

Plus friand des qualités au pied de Keylor Navas, Enrique n’a jamais caché son envie d’effectuer une rotation saine entre tous ses gardiens et il ne faut pas oublier Arnau Tenas (22 ans), fraîchement recruté cet été en provenance du FC Barcelone et auteur d’un Euro Espoirs de grande qualité. Face à ce casse-tête de luxe, nous vous avions proposé un sondage afin de savoir quelle était votre préférence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma pour garder les buts parisiens.

Qui Luis Enrique doit-il mettre dans les buts du PSG ? Gigi Donnarumma Keylor Navas

Et le résultat est sans appel : vous souhaitez réhabiliter le gardien costaricien en tant que titulaire à plus de 64 %. À la vue des récentes déclarations de Luis Enrique en conférence de presse sur la concurrence des gardiens de but au PSG, cette possibilité est plus qu’envisageable dans les prochaines semaines, surtout si les performances du portier italien sont discutées.