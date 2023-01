Serie A : Bologne et Cremonese se quittent sur un match nul

Suite de la 19ème journée de Serie A ce lundi avec un duel de seconde partie de tableau entre Bologne, 11ème du championnat italien, et la lanterne rouge Cremonese. A domicile, les joueurs de Thigo Motta pouvaient passer devant la Juventus en cas de victoire. En première période, les défenses prenaient le meilleur sur les attaques et les occasions étaient plutôt rares malgré les bonnes intentions offensives de part et d’autre. Il faut dire que le froid ambiant devait calmer les velléités des attaquants des deux équipes.

Au retour des vestiaires, Daniel Ciofani se procurait la première véritable situation chaude après un cafouillage mais son tir aux abords de la surface adverse était finalement détourné en corner par l’arrière-garde de Bologne (47e). Dans la foulée, l’arbitre était appelé par la VAR pour revisionner les images à cause d’une main supposée d’un défenseur de l’équipe entraînée par Thiago Motta dans sa surface. Après visionnage, l’arbitre sifflait d’ailleurs un pénalty logique au vu des images (48e). David Okereke se chargeait alors d’ouvrir le score pour les visiteurs (50e, 1-0). Quelques minutes plus tard, les locaux égalisaient sur coup franc et après un cafouillage dans la surface de Cremonese. C’est d’ailleurs Vlad Chiriches qui marquait contre son camp après deux têtes de Lewis Ferguson et Joshua Zirkzee (55e, 1-1). Au classement, ce match nul ne fait l’affaire des Grigiorossi qui restent bon derniers. Bologne prend un point mais campe toujours la 11ème place.

