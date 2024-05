Côte d’Ivoire : la liste d’Emerse Faé pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026

Emerse Faé, le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, a communiqué sa liste après le sacre des siens lors de la dernière CAN. Si les champions d’Afrique étaient largement représentés lors de la trêve de mars, l’architecte de la sélection ivoirienne a, cette fois-ci, apporté quelques changements pour les rencontres face au Gabon (7 juin) puis contre le Kenya (11 juin), lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Parmi cette liste, on retrouve ainsi Evann Guessand, l’attaquant de l’OGC Nice, Christopher Opéri, le latéral gauche du Havre, et Mohamed Bamba, le buteur de Lorient. Faé a aussi convoqué Mohammed Diomandé (Rangers), qui pouvait opter pour le Ghana, et Emmanuel Latte Lath, l’attaquant de Middlesbrough, qui a fini la saison de Championship avec neuf buts lors des huit dernières rencontres (16 au total). Serge Aurier, Ibrahim Sangaré, Christian Kouamé, Jean-Philippe Krasso ou encore Wilfried Zaha ne sont, en revanche, pas dans le groupe.