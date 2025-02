C4 barrages : Celje et l’APOEL dos à dos, le Panathinaikos dos au mur

Dans le cadre des barrages allers de la Ligue Europa Conference, quatre affiches étaient programmées, ce jeudi, à partir de 18h45. Devant leur public, les Slovènes de Celje défiaient les Chypriotes de l’APOEL et les deux équipes se sont quittées sur le score de 2-2, avec un doublé de Kucys pour les premiers, et des réalisations d’Abagna et de Laifis pour les visiteurs. Tout reste à jouer au retour.

Pour le reste, Shamrock Rovers a surpris du monde et s’est imposé sur la pelouse de Molde, profitant du fait que les locaux ont joué à 10 pendant toute la deuxième période (0-1). Les Serbes du TSC ont perdu à la maison face aux Polonais du Jagiellonia (3-1). Vieljeux Mboungou avait ouvert le score d’une sublime frappe mais Jesus Imaz a égalisé dans la foulée, avant de s’offrir un doublé en fin de match. Pululu y était aussi allé de son but. Enfin, défait (1-2) par le club islandais de Vikingur Reykjavik, le Panathinaikos est dos au mur malgré un but en toute fin de temps additionnel qui permet aux Grecs de ne pas préparer ce match retour dans les pires conditions possibles.

Les résultats de la soirée

Celje 2 - 2 APOEL / Kucys (2e, 59e) - Abagna (32e), Laifis (70e)

Molde 0 - 1 Shamrock Rovers / Noonan (57e)

TSC 1 - 3 Jagiellonia / Mboungou (28e) - Imaz (31e, 89e), Pululu (81e)

Vikingur Reykjavik 2 - 1 Panathinaikos / Atlason (13e), Vilhjalmsson (59e) - Ioannidis (90e+1)