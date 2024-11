Atlético de Madrid : les débuts paradoxaux de Julian Alvarez

Champion du monde, vainqueur de la Copa América, vainqueur de la Ligue des Champions et vainqueur de la Premier League, Julian Alvarez connaît un début de carrière XXL que ce soit avec la sélection argentine ou avec son club de Manchester City. Pour autant, l’attaquant de 24 ans n’était pas totalement satisfait. Bloqué par Erling Haaland avec les Sky Blues, il n’a connu que 62 titularisations en 107 matches et a été amené à jouer à d’autres postes comme milieu offensif ou ailier gauche. Pas assez épanoui sous la tunique mancunienne, il a alors décidé de changer d’air après deux ans malgré les succès collectifs. Si de la tension avec Pep Guardiola avait entouré son départ, les deux hommes se sont réconciliés et l’Argentin a pu se concentrer sur l’Atlético de Madrid : «je l’ai remercié pour ces deux années, pour la confiance, pour le traitement, pour tout ce que j’ai appris et pour tout ce que j’ai vécu. Il m’a également remercié parce que ces deux années ont été incroyables. Je n’ai jamais posé de problèmes et j’ai contribué à réaliser de très belles choses au sein du club. Il m’a demandé si je pouvais venir un jour, ce serait bien que je puisse y aller parce que tous les gens seraient très heureux que je puisse les saluer. Cela a été difficile. Alors, quand j’en aurai l’occasion, j’irai peut-être les voir.»

Le mariage semblait en tout cas idéal tant le coach des Colchoneros Diego Simeone était enthousiaste à l’idée de collaborer avec lui dans un entretien pour ESPN : «c’est l’un des joueurs dont je suis le plus content depuis que je suis au club, pour ce que j’ai vu de lui. C’est un gars qui a gagné la Libertadores, la Coupe du Monde, la Ligue des Champions avec City. En Argentine, il a remplacé Lautaro et il a répondu présent… Quand nous avons eu l’opportunité de l’avoir, nous avons travaillé pour lui faire comprendre que ce n’était pas seulement une étape dans sa vie, il y a une histoire à créer à l’Atlético de Madrid Il est capable de se démarquer, a de bonnes diagonales, le bon timing dans la surface, tire des deux pieds. Il peut aussi jouer loin du but, travaille à la récupération, participe au jeu. À City, il a joué à gauche dans un 4-4-2, également avec l’Argentine… J’ai vu tellement de matches de lui à d’autres postes.Je pense que son meilleur potentiel se trouve derrière l’attaquant, avec des joueurs techniques au milieu pour le trouver. C’est là que je pense qu’il se sent le mieux, dans une équipe qui a le ballon plus qu’elle ne défend.»

Julian Alvarez peut faire mieux

Pour autant, les débuts n’ont pas été parfaits pour Julian Alvarez. Débutant par quatre matches de rang sans marquer et ne montrant pas une grande complicité avec Antoine Griezmann au tout début, l’Argentin était bien conscient de pouvoir faire plus : «je m’entraîne depuis quelques semaines seulement, mais petit à petit je comprends ce que Simeone veut et ce que l’équipe attend de moi. Je m’adapte, ils m’ont beaucoup aidé. Tous les entraîneurs ont leurs propres caractéristiques et j’essaie d’apporter ma contribution à chaque équipe.» Finalement, le 15 septembre dernier contre Valence (3-0), il a enfin inscrit son premier pion et s’il n’affole pas encore les compteurs, il compte un rythme de croisière plus satisfaisant avec 6 buts et 1 offrande en 16 matches.

«La façon dont les joueurs ont célébré le but de Julian Alvarez et dont les supporters du stade l’ont acclamé en dit long sur son importance. Nous avions tous besoin qu’il marque un but pour qu’il soit plus serein, pour qu’il soit évidemment connecté à ce qu’il aime, c’est-à-dire marquer des buts. J’espère maintenant que ce sera le premier d’une longue série. Cela s’est produit au moment où l’on s’y attendait le moins, en fin de match. Mais les joueurs étaient exactement là où ils devaient être. Et heureusement, ils ont marqué. Espérons qu’à partir de maintenant, les choses aillent de mieux en mieux, comme prévu», suggérait d’ailleurs Diego Simeone après le premier but de l’araignée. Si depuis la machine s’est lancée, elle ne tourne pas encore à plein régime et le natif de Calchín continue de s’adapter doucement, mais sûrement au style Diego Simeone. Pouvant faire mieux et devant alterner entre avant-centre et ailier gauche, Julian Alvarez essayera de soigner son efficacité et quoi de mieux que le choc de Ligue des Champions ce soir contre le Paris Saint-Germain pour y parvenir.

