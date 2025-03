L’Angleterre avait peur à l’Euro 2024 d’après Thomas Tuchel

L’Angleterre a bien failli remporter son premier titre international depuis la Coupe du Monde 1966 lors du denier Euro. La sélection emmenée par Gareth Southgate n’a été battue qu’en finale par l’Espagne (2-1) au terme d’un match serré jusqu’au bout. Cette nouvelle défaite en finale a aussi marqué la fin de l’ère Southgate. Ce dernier a été remplacé par Thomas Tuchel, qui dirigera son premier match ce vendredi à la tête des Three Lions face à l’Albanie. Ce dernier a profité de la conférence d’avant-match pour expliquer son ressenti après observé le tournoi continental en juillet dernier. «En regardant l’Euro, j’ai ressenti de la tension et de la pression sur les épaules des joueurs.»

D’après l’Allemand, ce blocage mental a empêché la sélection anglaise d’atteindre le firmament. «Ils avaient l’impression de jouer pour ne pas perdre et de subir une pression supplémentaire plutôt que pour s’enthousiasmer à l’idée de réaliser quelque chose de spécial. Nous devons renverser la situation. Je veux que nous jouions avec l’enthousiasme, la soif et la joie de gagner» insiste l’ancien entraîneur du PSG ou de Chelsea. «Accepter l’échec fait partie intégrante du football. Il faut instaurer cette solidarité et cette joie que chacun se sente libre de s’exprimer et de donner le meilleur de lui-même. Jouez avec la joie de gagner et non avec la peur de perdre.» A lui de changer cela.