Carabao Cup : Liverpool ne fait qu'une bouchée de Lincoln, Manchester City souffre face à Bournemouth

Ce jeudi soir se déroulait la suite du troisième tour de la Carabao Cup. Après notamment les qualifications de Chelsea, Newcastle, Everton et Arsenal, c'étaient au tour de Manchester City et Liverpool d'effectuer leur entrée en lice. Le champion d'Angleterre affrontait Lincoln et les Citizens accueillaient Bournemouth à l'Etihad Stadium. Les Reds se sont bien amusés et n'ont fait qu'une bouchée de leur adversaire (0-5) grâce notamment aux doublés de Jones (32e, 36e) et Minamino (18e, 46e). Edun réduisait le score pour Lincoln (1-5, 61e). Mais Grujic enfonçait encore un peu plus les locaux (1-6, 65e). Deux minutes plus tard Montsma inscrivait le deuxième but des siens (2-6, 67e). En fin de match Origi parachevait le succès du champion d'Angleterre (2-7, 89e).

Les Citizens ont connu plus de difficulté face aux Cherries. Les hommes de Guardiola ouvraient le score par Delap pour sa première titularisation. Quatre minutes plus tard, Surridge égalisait pour Bournemouth (1-1, 22e). City s'en remettait à Phil Foden pour arracher sa qualification au prochain tour (2-1, 75e). Plus tôt dans la soirée, Aston Villa n'avait pas tremblé face à Bristol City (3-0). Bertrand Traoré en profitait pour inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs.