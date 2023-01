MU : les premiers mots de Wout Weghorst

La suite après cette publicité

Nouvelle recrue de Manchester United, Wout Weghorst s’est engagé avec les Red Devils pour un prêt jusqu’à la fin de la saison. L’international néerlandais, qui a marqué huit buts en 16 matches avec le Besiktas, n’a pas tardé à s’exprimer sous ses nouvelles couleurs. Dans une interview vidéo de 15 minutes sur le site officiel de son club, l’attaquant de 30 ans est revenu sur le rôle qu’il va occuper au sein du système d’Erik Ten Hag.

« Ten Hag veut jouer de manière agressive ; il veut aller haut sur le terrain, essayer de récupérer le ballon aussi vite que possible, et je pense que je peux aider l’équipe dans ce domaine. J’ai vraiment hâte de contribuer et de travailler pour ce club. La semaine dernière, quand j’ai entendu parler de l’intérêt de Manchester United, c’était spécial. Je suis fier que tout soit fait maintenant et que je sois un joueur d’United. » Un nouvel atout offensif pour Man U, qui a su redresser la barre lors des dernières semaines.

