Serie A : l’Udinese arrache le nul face à la Lazio dans les derniers instants

Ce samedi soir, l’Udinese recevait la Lazio pour le compte de la 17e journée de Serie A, dans une rencontre opposant deux équipes en quête de constance au classement. Aligné d’entrée côté frioulan, Zaniolo a tenté d’apporter de l’impact, tandis que les Romains faisaient confiance à l’ancien de l’OGC Nice Reda Belahyane dans l’entrejeu. La première période, très fermée, a été marquée par un manque criant de rythme et d’occasions, les deux formations se neutralisant sans véritable danger.

La suite après cette publicité

Longtemps cadenassée, la rencontre s’est finalement emballée dans les dernières minutes. Après une première période pauvre en occasions, la Lazio a fini par trouver l’ouverture à la 80e minute grâce à l’expérience de Matías Vecino, bien servi par Cancellieri. Les Romains ont ensuite tenté de gérer leur avance, mais l’Udinese a poussé jusqu’au bout et a été récompensée dans le temps additionnel. À la 95e minute, Keinan Davis a arraché l’égalisation, permettant aux Frioulans de sauver un point précieux à domicile. Au classement, ce nul fait reculer la Lazio à la 8e place, tandis que l’Udinese grimpe à la 10e position.