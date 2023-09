Un climat de tension règne déjà à Manchester United !

La suite après cette publicité

2 défaites après 4 journées, une triste onzième place en Premier League, un projet de jeu défaillant et les premières crispations dans le vestiaire. Voici un résumé du début de saison alarmant de Manchester United. Ce dimanche, sur la pelouse d’Arsenal, les Red Devils ont d’ailleurs subi la loi des Gunners (1-3) malgré l’ouverture du score de Marcus Rashford. Décevant dans le jeu, le club mancunien semble déjà à la peine.

Un visage peu séduisant sur les pelouses de Premier League !

Si Rasmus Hojlund a effectué ses premières minutes sous le maillot des pensionnaires d’Old Trafford, le dernier troisième de Premier League n’affiche toujours pas un visage séduisant. Contraint d’évoluer sans Mason Mount, Amad Diallo, Luke Shaw ou encore Tyrell Malacia, tous blessés, Manchester United navigue alors en eaux troubles et l’ambiance dans le vestiaire commence, elle, à être pesante. Absent face aux Gunners, Jadon Sancho symbolise, à ce titre, le climat de tension régnant actuellement chez les Red Devils.

«Nous ne l’avons pas sélectionné en raison de ses performances à l’entraînement. À Manchester United, il faut être au niveau tous les jours. Il y a des choix à faire en attaque», justifiait, dans cette optique, Erik ten Hag, déçu par le rendement de son protégé au cours de la semaine. Des critiques très mal perçues par l’intéressé qui s’est alors empressé de réagir par le biais d’un communiqué publié sur son compte Twitter.

L’affaire Sancho enflamme les Red Devils !

«Ne croyez pas tout ce que vous lisez ! Je n’accepterai pas que l’on dise des choses complètement fausses, je me suis très bien comporté à l’entraînement cette semaine. Je crois qu’il y a d’autres raisons à cette affaire que je n’évoquerai pas, j’ai été un bouc émissaire pendant longtemps, ce qui n’est pas juste ! Tout ce que je veux, c’est jouer au football avec le sourire et apporter ma contribution à mon équipe», a ainsi lancé l’ancien joueur du Borussia Dortmund avant de tempérer ses propos.

«Je respecte toutes les décisions prises par le staff, je joue avec des joueurs fantastiques et je suis reconnaissant de le faire, mais je sais que chaque semaine est un défi. Je continuerai à me battre pour ce badge, quoi qu’il arrive !» Un post incendiaire liké par Marcus Rashford et qui pourrait laisser entrevoir une certaine scission entre le coach mancunien et certains cadres de l’effectif… À l’heure où le processus de vente du club semble lui être au point mort, la trêve internationale pourrait alors permettre de panser les premières plaies.

Une chose est sûre, Manchester United va rapidement devoir relever la tête et régler ses tracas internes. Pour rappel, les Red Devils, placés dans le groupe A de la phase de poules de Ligue des Champions, défieront le Bayern Munich, le FC Copenhague et Galatasaray, emmené par un Mauro Icardi XXL. Avant ces rendez-vous européens, les coéquipiers de Bruno Fernandes auront fort à faire contre Brighton, à l’occasion de la 5e journée de Premier League. Une réaction est attendue et le plus vite serait le mieux…