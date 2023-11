Brest : Eric Roy fracasse encore l’arbitrage en Ligue 1

Eric Roy revient à la charge. Sixième de Ligue 1, Brest réalise un début de saison très intéressant sur le plan comptable. Pourtant, ces dernières semaines, la dynamique n’est pas bonne puisque les Bretons restent sur cinq matches sans succès, soit depuis le 23 septembre et une victoire face à l’Olympique Lyonnais. Il faut dire que les Brestois ne sont pas non plus vernis par l’arbitrage, et ce n’est pas l’entraîneur du club qui dira le contraire, surtout après la désillusion face à l’AS Monaco. Et justement. Sur son Instagram, Eric Roy a posté un long message en s’en prenant lourdement au VAR notamment.

«J’ai mal à mon foot… Quelques jours après notre match à Monaco et en essayant de prendre un peu de recul et de hauteur, je ne trouve toujours pas les mots pour décrire le sentiment d’injustice et d’incompréhension qui nous anime. La cohérence est l’essence même pour qu’une relation de confiance s’établisse entre les acteurs du jeu, arbitres, joueurs, staff. Or, trop de situations sont analysées de manière disparate. Comment et pourquoi le Var saisi l’arbitre sur certaines actions de jeu et pas sur d’autres ? Pourquoi il intervient pour corriger certaines décisions (2 buts annulés) et pas sur d’autres (faute flagrante dans la surface de réparation sur Jérémy Le Douaron) ? (…) Aujourd’hui, la technologie met énormément de pression aux arbitres. Désormais, les matches sont dirigés par le VAR qui peut, selon les règles en vigueur, orienter le résultat d’un match. (…) Le plus grave, c’est qu’il a pour effet de déresponsabiliser nos arbitres et au lieu de les aider et ne cesse de les mettre en difficulté. (…) Faut-il apporter des modifications à l’intérieur du système, de nouvelles orientations ou une réflexion plus profonde sur la manière de régir les lois du jeu ? Comme souvent, c’est l’accumulation et la redondance des événements contraires qui exaspère. Connaissant mon groupe, même s’il est touché, je sais qu’il va se relever, continuer à travailler et à avancer. On va s’accrocher tous ensemble, joueurs, staff, club, supporters, et ne rien lâcher comme toujours… A bientôt», écrit Eric Roy.