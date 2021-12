Lille : José Fonte s’attendait à voir arriver un grand joueur cet été

Lille se déplace sur la pelouse de Wolfsbourg ce mercredi, pour le compte de la 6e et dernière journée des phases de groupe de la Ligue des Champions. Premier de sa poule avec huit points, le LOSC a son destin entre ses mains et assurera sa qualification s’il parvient à ramener un point d’Allemagne, mais finira premier en cas de victoire. Une situation qui contraste avec celle en championnat, où les Dogues sont 11e, à cinq points du podium. Dans un entretien accordé à France Bleu, José Fonte a pointé du doigt le mercato estival lillois.

«Nous n’avons pas été forts dans notre mercato», a-t-il déclaré. «On a trouvé 2, 3 bons joueurs mais je crois que nous avions besoin d’un ou 2 éléments en plus pour lancer une nouvelle dynamique avec une énergie différente. Mais je n'oublie pas qu'on a réussi à conserver nos meilleurs éléments. On pensait voir peut-être arriver un grand joueur et à la fin on a de bons joueurs mais ils sont jeunes, ils doivent s’adapter. Quand tu regardes Nice, Rennes, tous ont acheté des joueurs, de bons joueurs. Je pense aussi à Paris, Marseille, Lyon. On travaille donc avec nos armes mais je n'oublie pas qu'on a toujours de grandes qualités.»