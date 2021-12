Ligue des Champions : les enjeux de la dernière journée

Groupe A

Manchester City étant assuré de terminer premier et le Paris Saint-Germain étant sûr d'être deuxième du groupe, on connaît déjà les deux équipes qui iront en 1/8e de finale de la compétition. La lutte se fera entre le RB Leipzig et le Club Bruges. Avec une meilleure différence dans les confrontations (+4 contre -4), le RB Leipzig est en ballottage favorable. Les deux équipes ont quatre points et peuvent se qualifier. Pour Bruges l'objectif est simple, il faut faire un nul contre le Paris Saint-Germain en espérant une défaite de Leipzig contre Manchester City ou alors gagner contre les Franciliens tout en espérant un nul ou une défaite des Allemands contre les Sky Blues. L'espoir est mince pour Bruges, mais il existe.

Qualifiés : Manchester City (1er) et Paris Saint-Germain (2e)

Reversé en Europa League : RB Leipzig ou Club Bruges

Éliminé : RB Leipzig ou Club Bruges

Groupe B

Comme l'Ajax Amsterdam et le Bayern Munich, Liverpool a fait carton plein et termine premier de son groupe. Les Reds peuvent terminer leur parcours parfait contre Milan, mais la rencontre revêt davantage d'enjeux pour les Lombards. En effet, une lutte à trois entre le FC Porto, l'AC Milan et l'Atlético de Madrid va avoir lieu. Les Portugais vont affronter les Espagnols dans le même temps. Entre ces trois équipes, Porto a l'avantage puisqu'une victoire serait synonyme de qualification alors qu'un nul pourrait lui permettre de finir devant Milan si le club lombard ne bat pas Liverpool. Pour Milan, la qualification en huitième de finale dépendra d'une victoire contre Liverpool conjugué à un nul ou une défaite de Porto. Néanmoins, une lourde défaite de Porto serait aussi préjudiciable puisque l'AC Milan dispose d'une différence de -2 contre -3 pour l'Atlético (avec une égalité dans les confrontations. Enfin, l'Atlético de Madrid doit gagner et si possible largement pour dépasser l'AC Milan ou alors espérer une contre-performance du Diavolo.

Qualifiés : Liverpool (1er) et Porto, Milan ou l'Atlético

Reversé en Europa League : Porto, Milan ou l'Atlético

Éliminé : Porto, Milan ou l'Atlético

Groupe C

Avec cinq victoires en cinq matches, l'Ajax Amsterdam est premier et qualifié. Un parcours parfait que les Godenzonen tenteront de conclure positivement contre le Sporting CP lors de la prochaine journée. Fort de sa victoire 3-1 contre Dortmund, le club portugais est assuré de finir deuxième grâce à la différence des confrontations (+1 contre -1). Le Borussia Dortmund qui disputera l'Europa League en 2022 aura aussi un match sans grand enjeu contre Besiktas déjà éliminé. Avec 0 point jusque-là, les Aigles Noirs tenteront néanmoins de finir sur une bonne note.

Qualifiés : Ajax Amsterdam (1er) et Sporting CP (2e)

Reversé en Europa League : Borussia Dortmund (3e)

Éliminé : Besiktas (4e)

Groupe D

Dans le groupe D, la hiérarchie est quasiment fixée puisque le seul enjeu concerne la première place. Qualifiés, le Real Madrid et l'Inter Milan comptent respectivement 12 et 10 points. Dans ce contexte, une victoire lombarde lors de la dernière journée bouleverserait le classement. Le Real Madrid qui est provisoirement premier n'a besoin que d'un nul ou d'une victoire. Enfin, le Shakhtar Donetsk déjà éliminé n'a rien à jouer, mais voudra finir sur une bonne note contre le Sheriff Tiraspol qui ira en Europa League en 2022.

Qualifiés : Real Madrid et Inter Milan

Reversé en Europa League : Sheriff Tiraspol (3e)

Éliminé : Shakhtar Donetsk (4e)

Groupe E

Le Bayern Munich qualifié et reçu 5/5 tandis que le Dynamo Kiev est éliminé, le groupe E s'oriente sur un enjeu majeur : qui du FC Barcelone ou de Benfica héritera du deuxième ticket qualificatif. Avantage pour le moment au FC Barcelone avec 7 points contre 5 pour les Portugais. Néanmoins, les Aguias ont l'avantage dans les confrontations (+3 contre -3). Le FC Barcelone qui joue le Bayern Munich garde son destin entre ses mains et peut se qualifier en cas de victoire. Néanmoins, un nul ou une défaite conjuguée à un succès portugais contre le Dynamo Kiev et Benfica enverra le FC Barcelone en Ligue Europa.

Qualifiés : Bayern Munich (1er) et FC Barcelone ou Benfica

Reversé en Europa League : FC Barcelone ou Benfica

Éliminé : Dynamo Kiev (4e)

Groupe F

Manchester United déjà qualifié dans le groupe F, cela offre un duel palpitant entre Villarreal et l'Atalanta en Italie. Avec 7 points contre 6 et une différence identique dans les confrontations, les Espagnols n'ont besoin que d'un nul (ou d'une victoire) pour se qualifier alors que les Transalpins devront absolument gagner. Éliminés, les Young Boys de Berne peuvent néanmoins aller en Europa League, mais à une seule condition : une victoire contre Manchester United conjuguée à une défaite de l'Atalanta contre Villarreal.

Qualifiés : Manchester United (1er) et Villarreal ou Atalanta

Reversé en Europa League : Villarreal, Atalanta ou Young Boys

Éliminé : Atalanta ou Young Boys

Groupe G

Enfin, le groupe G est le plus ouvert puisque la seule certitude c'est que Lille ne sera pas éliminé et continuera en Ligue des Champions ou en Ligue Europa. Les Nordistes ont l'avantage avec 8 points et une différence supérieure dans les confrontations avec Séville (+1 contre -1). Un nul serait suffisant pour le LOSC pour passer tandis qu'une victoire apporterait la première place.

Deuxième, Salzbourg est aussi en ballottage favorable. La formation autrichienne devra gagner et espérer une contre-performance de Lille pour terminer en tête ou alors faire nul et espérer une défaite nordiste. Un nul serait d'ailleurs suffisant pour les Autrichiens puisqu'ils devanceraient au moins Séville (d'un point) et Wolfsbourg même en cas de victoire contre Lille (+1 contre -1 dans les confrontations). Pour Séville, la qualification ne peut passer que par une victoire tout comme Wolfsbourg qui devra absolument gagner. Derniers, les Loups peuvent même ravir la première place en cas de victoire par plus de deux buts d'écart contre le LOSC. Le mot d'ordre dans ce groupe ? Tout reste à faire.

Qualifiés : Lille, Salzbourg, Séville ou Wolfsbourg

Reversé en Europa League : Lille, Salzbourg, Séville ou Wolfsbourg

Éliminé : Salzbourg, Séville ou Wolfsbourg

Groupe H

Dans le groupe H, les qualifiés sont connus avec Chelsea et la Juventus, le Zenit ira en Europa League tandis que Malmö va prendre la porte. Pour autant, il reste un enjeu, savoir qui sera premier et qui sera deuxième. Chelsea et la Juventus comptabilisent 12 points, mais les Blues ont l'avantage dans les confrontations (+3 contre -3). Conséquence, la Juventus qui joue Malmö devra faire un nul en espérant une défaite de Chelsea contre le Zenit ou gagner contre les Suédois tout en espérant une défaite des Blues en Russie.

Qualifiés : Chelsea et Juventus

Reversé en Europa League : Zenit (3e)

Éliminé : Malmö (4e)

