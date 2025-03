Lille : Olivier Letang fracasse son équipe après la gifle reçue face à Paris

C’est une soirée à oublier, définitivement. Ce samedi soir, le LOSC se déplaçait sur la pelouse du PSG dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Une rencontre qui se déroulait à quelques jours seulement des 8es de finale de Ligue des champions (face à Liverpool pour Paris, face à Dortmund pour Lille). Et dans ce match, le PSG a martyrisé une équipe lilloise bien décevante (4-1). La formation de Bruno Genesio n’a pas existé et perdait déjà 4-0 en première période. Après la rencontre, le coach lillois a semblé porté la responsabilité de la défaite. «Même si Paris a fait une grosse première mi-temps, on leur a facilité la tâche. Et à la fin, j’ai assumé mes erreurs parce que c’est moi qui suis responsable en premier et à 100% de cette défaite. Tous les choix de ce soir ont été mauvais, sur les choix de jeu, tout ce qu’on a pu faire, notamment en première période», expliquait-il. Mais l’ancien coach de l’OL en a aussi profité pour tacler les instances du foot français concernant la demande lilloise de reporter cette affiche de Ligue 1.

«Il faut replacer tout ça dans le contexte. On joue mardi un match de Champions League à Dortmund. Tous les choix et toutes les réflexions ont été fait en fonction du match de ce soir mais aussi de mardi. Mais sans faire la pleureuse, il y avait moyen de faire beaucoup mieux de la part des instances.» Un discours qui peut s’entendre et qui confirme l’impression laissée par les Lillois sur ce match. Mais après la rencontre, le président du LOSC Olivier Letang s’est présenté en zone mixte pour faire passer un message à son équipe. Le dirigeant français n’a pas du tout apprécié le visage affiché par ses joueurs surtout dans l’attitude. «Est-ce que j’en veux aux instances de ne pas décaler le match ? Non, ce n’est pas ça du tout qui a fait ce qu’on a produit ce soir. Ce que j’ai dit aux garçons dans le vestiaire : sur un match comme celui-là, ils veulent tous jouer des matches de haut niveau, mais on ne peut rien attendre si on n’a pas des valeurs fondamentales comme le courage, la personnalité, le caractère. Vous l’avez tous vu en première période. S’il y a 6 ou 7-0, il n’y a rien à dire. Il y a une vraie alerte sur les attitudes, c’est ça qui m’a le plus dérangé. Ça arrive de ne pas être bon, mais quand on manque de courage et de personnalité, forcément, c’est plus dur de faire un résultat.»

Olivier Letang tire la sonnette d’alarme !

Olivier Letang ne s’est pas arrêté là et a tenu à rappeler que si son équipe avait la tête au match face à Dortmund dans quelques jours, la priorité du club restait la Ligue 1. Et qu’il ne fallait pas l’oublier. «La tête au match face à Dortmund ? Oui, la C1, notre objectif, c’est de nous qualifier évidemment. Par contre, je préfère tirer la sonnette d’alarme sur le championnat. Si on veut revivre les émotions qu’on a vécues, les affiches, ça passe par le championnat. La C1, ce n’est pas parce qu’on la joue cette année, qu’on est qualifié pour l’année prochaine. J’attends une réaction mardi, mais surtout samedi contre Montpellier. Ce sont des matches importants. On a perdu 8 points contre une équipe dernière du classement. Il faut très vite réagir. Les leviers, ce sont l’attitude, le courage et la personnalité. Parce que ce qu’on a vu en première période, ce n’est juste pas possible. Il faut que tout le monde se rende compte et soit aligné sur nos ambitions. Jouer un quart de finale oui, ça sera difficile, car Dortmund est le dernier finaliste. Mais j’insiste sur le fait que notre pain quotidien, c’est la Ligue 1. Si on n’a pas les bonnes attitudes, on sera en difficulté.», a-t-il lancé avant d’enchaîner.

«Les leviers, ce sont l'attitude, le courage et la personnalité. Parce que ce qu'on a vu en première période, ce n'est juste pas possible. Il faut que tout le monde se rende compte et soit aligné sur nos ambitions. Jouer un quart de finale oui, ça sera difficile, car Dortmund est le dernier finaliste. Mais j'insiste sur le fait que notre pain quotidien, c'est la Ligue 1. Si on n'a pas les bonnes attitudes, on sera en difficulté. Il ne faut pas se tromper d'objectif, je suis assez clair sur la C1, on a deux belles affiches, on va tout faire. Ce qui m'inquiète, et je préfère le dire maintenant, pas au mois de mai, c'est attention sur le championnat. Je me répète ce soir. Il faudra des attitudes et comportements différents que ce qu'on a vu face au PSG et face au Havre. Je ne suis pas là pour parler de tactique, mais il y a des fondamentaux. Le combat, l'engagement, on n'a rien vu. Il faut réagir et je veux que tout le monde soit en éveil.» Des mots forts de la part du président lillois qui n'a visiblement pas du tout apprécié la manière de perdre de son équipe. Reste à savoir si ce coup de gueule va porter ses fruits et faire réagir son équipe. Réponse d'abord face à Dortmund puis surtout face à Montpellier. Les Lillois, 5es du classement de L1, sont prévenus.