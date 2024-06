Rennes : deux jeunes joueurs provoquent un accident mortel

Triste nouvelle qui nous vient de Bretagne et plus précisément de Rennes. Le mardi 18 juin une femme de 50 ans avait été renversée par deux adolescents en début de soirée du côté du mail François Mitterrand dans la ville de Rennes. Heurtant le sol et perdant connaissance, cette femme a été intubée et transportée au CHU Pontchaillou comme l’avait révélé Le Télégramme.

Les deux jeunes impliqués sont des joueurs du centre de formation du Stade Rennais et ont été choqués et pris en charge psychologiquement par le club suite à cet accident. La victime dont le pronostic vital était engagé est finalement décédée ce lundi comme le rapporte le quotidien régional. Une enquête pour homicide involontaire est en cours alors que les tests d’alcools et de stupéfiants étaient négatifs.