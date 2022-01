The Best : les 3 finalistes pour le titre de meilleur entraîneur de l'année !

The Best, le prix créé par la FIFA en 2017, décerne tout les ans, entre autre, le prix de meilleur entraineur de l'année. Les nommés cette année sont Pep Guardiola, l'Espagnol champion d'Angleterre et finaliste de la Ligue des Champions, Roberto Mancini, l'Italien champion d'Europe avec l'Italie cet été ainsi que Thomas Tuchel pour la métamorphose qu'il a effectué sur Chelsea, jusqu'à les mener au titre ultime en Ligue des Champions.

👔 🧠 Voici les trois finalistes pour le prix #TheBest entraîneur de la FIFA pour le football masculin !



🇪🇸Pep Guardiola

🇮🇹Roberto Mancini

🇩🇪Thomas Tuchel



🧐 Lequel devrait être sacré #TheBest

de 2021 ? pic.twitter.com/lGnf9M4czL — Coupe du Monde 🏆 (@fifaworldcup_fr) January 6, 2022

Les trois finalistes du The Best – entraîneur de la FIFA - pour le football féminin ont aussi été dévoilées, et sont, par ordre alphabétique : Lluís Cortés (Espagne / FC Barcelona), Emma Hayes (Angleterre / Chelsea FC Women), Sarina Wiegman (Pays-Bas / Équipe nationale des Pays-Bas / Équipe nationale de l'Angleterre).