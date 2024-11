PSG : le patron de la DNCG revient sur la polémique liée à sa fille

DNCG-PSG, y a-t-il eu conflit d’intérêts ? Pas selon Jean-Marc Mickeler. Le président de la DNCG s’est retrouvé dans une légère tourmente après les révélations annonçant que sa fille travaillait pour le Paris Saint-Germain. Accusé par certains d’avoir pu jouer les intermédiaires pour sa fille, le dirigeant de l’instance de contrôle financier a tenu à mettre les choses au clair dans L’Équipe.

«Comme tous les membres de la DNCG, je suis soumis aux règles d’indépendance les plus strictes, auxquelles je me conforme scrupuleusement. À aucun moment, je n’ai interféré, directement ou indirectement, dans son recrutement. Ces insinuations cherchent à créer une polémique là où il n’y en a aucune. Elles s’attaquent à une jeune femme sélectionnée sur ses mérites après un processus exigeant, mettent en doute mon intégrité, et tentent de discréditer la DNCG, une institution qui œuvre avec impartialité et rigueur au service de la régulation financière du football français», a assuré l’homme de 54 ans. Le débat semble donc clos.