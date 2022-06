OL : un prétendant se dégage pour le rachat

Annoncé depuis plusieurs mois, Pathé et IDG ont décidé de vendre les parts qu'ils détiennent de l'OL (40% à eux deux) et chercheraient donc un acheteur, privilégiant «les parties souhaitant collaborer avec la direction actuelle afin de continuer à développer la vision du club et de s’appuyer sur l’héritage de l’Olympique Lyonnais.»

La suite après cette publicité

Si l'homme d'affaires Forster Gillet, et ses 600 millions d'investissement initial, semble être le favori, Jean-Michel Aulas garde tout de même en tête un autre potentiel acheteur selon Le Progrès : Iconic Sports, un fonds US alimenté par des milliardaires impliqués, entre autres, dans l’actionnariat de la franchise NBA des Milwaukee Bucks.