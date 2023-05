Man City : Pep Guardiola clarifie la situation de Kalvin Phillips

Pour sa première saison avec Manchester City, Kalvin Phillips aura passé plus de temps à cirer le banc de touche qu’à fouler les pelouses de Premier League. L’ancien joueur de Leeds n’a été titularisé que deux fois en 17 apparitions. Soit une moyenne de 23 minutes par matches. En conférence de presse ce vendredi, Pep Guardiola s’est exprimé sur le cas Phillips. Pour lui, le milieu de terrain anglais « doit gagner sa place ».

« Kalvin a été, pour beaucoup de choses, important dans son rôle, il n’a pas été beaucoup sur le terrain. Pour certaines choses, il doit s’adapter un peu plus, mais pour ce qui est de la saison prochaine, je ne suis pas inquiet une seconde pour l’instant. Peut-être veulent-ils (les supporters) plus de minutes ou peut-être ne sont-ils pas satisfaits de la situation. Mais pour l’instant, je ne vais pas discuter de quoi que ce soit. Tout le monde sera important, il y a encore beaucoup de matches à jouer. Chaque jour, ils sont de plus en plus fatigués ».

