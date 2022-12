Les premiers mois délicats de Kalvin Phillips à Manchester City

La suite après cette publicité

La Coupe du Monde a laissé place au retour aux affaires courantes. Certains joueurs ont même déjà repris avec leur club. C’est le cas des Anglais par exemple. Présents au Qatar, les Cityzens John Stones, Phil Foden et Jack Grealish ont même joué un bout de 8e de finale de Carabao Cup face à Liverpool jeudi dernier (victoire 3-2 de Manchester City). Kalvin Phillips lui n’était pas sur la feuille de match et ça ne devrait toujours pas être le cas ce mercredi à l’occasion du déplacement de l’actuel 3e de Premier League à Ellen Road. Le milieu de terrain ne retrouvera pas la pelouse où il a brillé durant les 7 premières saisons de sa carrière professionnelle.

La faute à un retour de la Coupe du Monde en méforme selon son entraîneur qui s’en est ému en conférence de presse le 24 décembre. « Il n’est pas blessé. Il est arrivé en surpoids. Je ne sais pas pourquoi. Il n’est pas arrivé en état de faire des séances d’entraînement et de jouer » signalait le technicien catalan, visiblement agacé par cette situation. D’autant que le joueur était tout de même entre les mains du staff médical des Three Lions. Relancé à ce sujet, Guardiola n’a pas souhaité en dire plus. « Non, non, non, non. Absolument. C’est pour cela qu’il ne peut pas jouer. Quand il sera prêt, il jouera, parce que nous avons besoin de lui, nous avons beaucoup besoin de lui. »

À lire

Manchester City pense que Jude Bellingham va signer

La colère de Guardiola

Le joueur de 27 ans a déçu son entraîneur, d’autant que ses premiers mois au club ont été compliqués par une longue blessure à l’épaule, qui l’a tenu éloigné des terrains de mi-septembre au début du mois de novembre. Il a bien failli manquer le Mondial à cause de cela, perdant tout de même sa place de titulaire au sein de l’équipe nationale acquise durant l’Euro 2020, où il s’était révélé. Apparu à deux reprises seulement durant le Mondial pour 40 petites minutes de temps de jeu seulement (32 face au Pays de galles et 8 contre le Sénégal), Phillips n’aura cette fois pas pu briller, laissant Bellingham, Rice et Henderson s’imposer dans l’entrejeu.

La suite après cette publicité

La période n’est pas simple pour lui. Recruté à prix d’or cet été (50 M€), il ne compte pour le moment que 4 apparitions avec son nouveau club pour seulement 53 minutes de jeu. On est bien loin du joueur aperçu sous les ordres de Marcelo Bielsa à Leeds en Championship, puis en Premier League. Cette remarque de son coach sur son état physique ne risque pas d’arranger les choses. « C’est une conversation privée avec Kalvin » a simplement grondé Guardiola, contraint à nouveau de devoir se passer des services du solide milieu de terrain, alors que le calendrier est toujours très serré à cette période de l’année entre le championnat et les coupes nationales.