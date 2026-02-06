Dro Fernandez intégré à la liste UEFA du PSG !

Nouvelle recrue du PSG, Dro Fernandez devrait rapidement bénéficier de temps de jeu. Si Luis Enrique a déjà tout prévu pour lui, l’ancien Barcelonais a été intégré par le club de la capitale française à la liste UEFA. De ce fait, le jeune Espagnol pourra participer aux barrages face à l’AS Monaco et à une éventuelle phase finale en Ligue des Champions.

Une chose est sûre, Luis Enrique le voit comme un grand talent, encore à polir certes, mais déjà doté de qualités permettant au PSG d’élever son niveau de jeu poussif du moment. Il compte bien utiliser sa polyvalence, ce qui lui permettra de lisser un peu la forte concurrence. Capable de jouer dans le trio du milieu de terrain, Dro Fernandez a tout de même face à lui Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, Zaïre-Emery ou encore Senny Mayulu.