Angers : Mohamed-Ali Cho confie ses intérêts à un avocat

Il n’a que 17 ans et fait déjà partie des jeunes espoirs de Ligue 1 les plus courtisés. Joueur d’Angers, Mohamed-Ali Cho a un bel avenir devant lui et a choisi de modifier son entourage. Comme beaucoup d’autres joueurs avant lui, l’attaquant a choisi de confier ses intérêts à un avocat, Maître Philippe Veber.

«Heureux d’annoncer ma collaboration avec Mohamed-Ali Cho. International Espoirs et talent du SCO d'Angers, il me fait l’honneur d’assurer, aux côtés de ses parents, la défense de ses intérêts. Le début, je l’espère, d’un long chemin aux côtés d’un des plus grands talents du foot», a confirmé l'avocat sur son compte Twitter..