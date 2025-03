Ligue 1 : la direction de l’arbitrage français pousse un énorme coup de gueule

Ce ne sont clairement pas des images que l’on aime voir sur un terrain de football. Ce dimanche, l’OL s’est imposé face à Brest (2-1) mais a sûrement perdu Paulo Fonseca pour une longue période. Auteur d’un début de mandat intéressant avec les Gones, le coach portugais a été l’auteur d’un coup de sang ubuesque face à Benoît Millot lors de la rencontre face aux Bretons. Alors que l’arbitre de 43 ans s’est dirigé vers le VAR pour une situation litigieuse en défaveur des Rhodaniens dans le temps additionnel, Fonseca s’est insurgé face à ce coup de chaud de dernière minute. Particulièrement véhément, le coach portugais a hérité d’un carton rouge logique qui a provoqué son ire : furieux, il s’est alors précipité pour mettre son front contre celui de l’arbitre du match avant de lui hurler dessus.

Une image choquante qui vient illustrer l’hostilité régnante contre le corps arbitral dans le football français. La semaine dernière, Pablo Longoria avait été également épinglé après un autre pétage de plomb à Auxerre. Furieux contre l’arbitrage de Jérémy Stinat, le dirigeant espagnol s’était agité en tribunes avant de faire un esclandre de tous les diables dans les coursives du stade de l’Abbé-Deschamps. Suggérant qu’il s’agissait de corruption pour nuire à l’OM, le président phocéen a été suspendu pour 15 rencontres, tandis que Fabrizio Ravanelli, conseiller sportif de l’OM qui avait parlé d’un scandale d’arbitrage, a été suspendu pour cinq matches. Après tous ces événements qui viennent intensifier les tensions dans le paysage du football français, la réponse de l’arbitrage français ne s’est pas fait attendre.

«On ne peut pas continuer comme ça», le cri du cœur de l’arbitrage français

En effet, déjà loquace pour dénoncer le comportement de Pablo Longoria la semaine passée, la direction de l’arbitrage français n’a pas hésité de monter au créneau pour pointer du doigt le coup de sang de Paulo Fonseca. Ce lundi, Antony Gautier a fait part de son inquiétude dans les colonnes de L’Equipe : «je condamne avec la plus grande fermeté ces faits extrêmement graves qui sont tout simplement inadmissibles. C’est aujourd’hui une nouvelle charge inadmissible contre l’arbitrage. Nous avons eu la semaine passée une attaque contre l’intégrité morale de l’arbitrage français au sens large. Nous avons aujourd’hui des faits graves contre l’intégrité physique d’un arbitre. J’appelle à ce que les rencontres puissent se dérouler dans un climat de sérénité indispensable. Ce que l’on vit depuis quelques semaines n’est pas acceptable.»

Solidaire à cette cause qui est devenue une bataille nécessaire pour la FFF, Éric Borghini, le président de la Commission fédérale des arbitres (CFA), a également annoncé qu’il fallait un changement rapide pour éviter le point de non-retour : « le simple fait de se poser la question de savoir s’il y a contact ou pas indique la gravité des faits. Ce sont des images que l’on n’a pas l’habitude de voir. Et comme ça vient juste après le gros dérapage de Longoria, on se demande ce qui se passe dans le football professionnel français. Son image est considérablement abîmée par des périodes comme celle-là. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a un ras-le-bol des arbitres. Que l’on dise à un arbitre qu’il est mauvais, son ego en prend un coup… Mais quand tu mets en cause son intégrité (Longoria) ou pire que tu t’en prennes à son intégrité physique (Fonseca) devant toutes les télévisions, ce n’est plus possible. Il y a une ambiance délétère en ce moment.» Voilà qui est dit.