Edinson Cavani à Valence, c'est fait !

Il n'y a plus aucun doute sur la future destination de l'attaquant uruguayen. Accord total entre Edinson Cavani et le FC Valence, selon Marca. Le média espagnol parle d'un contrat de deux saisons pour l'ancien joueur de Manchester United et du Paris Saint-Germain. Pour le moment à Madrid, El Matador est attendu dans les prochaines heures pour boucler son arrivée.

Sans club depuis son départ des Red Devils, Cavani était sur les tablettes de beaucoup de clubs. Lucien Favre avait ciblé l'avant-centre de 35 ans, mais sa destination se rapprochait plus de l'Espagne. Malgré des discussions avec Unai Emery pour l'amener à Villarreal, le natif de Salto va finalement rejoindre les Murciélagos et Gennaro Gattuso.