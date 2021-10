Le Clasico réveille le FC Barcelone, alerte rouge à Manchester United

La suite après cette publicité

Le Clasico FC Barcelone-Real Madrid est lancé

Une victoire qui fait du bien. Dans le cadre de la 9ème journée de Ligue 1, le FC Barcelone s'est imposé 3-1 contre Valence. Un succès qui a été marqué par les grands débuts Sergio Agüero, mais surtout par la performance d'Ansu Fati. Brillant et décisif, le numéro 10 barcelonais a apporté de l'espoir au peuple catalan. «Le décollage», titre l’édition barcelonaise de Mundo Deportivo. Un réveil qui tombe à pic, puisque la prochaine rencontre sera capitale avec le très attendu Clasico face au Real Madrid. Pour le quotidien espagnol Marca, «Barcelone se réveille avant le clasico». Rendez-vous dimanche prochain à 16h15.

Le ras-le-bol des supporters de Manchester United

Les supporters de Manchester United commencent à s'agacer. Malgré un mercato de rêve et une équipe sur le papier capable d'atteindre les sommets, les Red Devils déçoivent. Et la défaite face à Leicester samedi ne va pas arranger les choses (4-2). Pour le Manchester Evening News, le constat est implacable : «cette équipe est à des kilomètres de jouer le titre de Premier League». Cet agacement du côté des supporters pourrait se transformer en manifestation lors du derby face à Liverpool dimanche prochain. C'est en tout cas ce que craint le Daily Star, qui assure que Manchester United et la police anglaise qui sont en alerte rouge à cause des fans.

Une nouvelle ère qui démarre mal pour Newcastle

Rome ne s'est pas faite en un jour. Newcastle doit en être conscient. Si les Magpies sont aujourd'hui considérés comme les nouveaux riches du football, il va falloir un peu de patience avant de tutoyer les sommets. En effet, pour la première de Newcastle United depuis son rachat, ces derniers se sont inclinés contre Tottenham (2-3). Pour les nouveaux propriétaires, la fête est gâchée. «C’est un désastre», écrit même le Daily Mirror. Avant de penser à l'arrivée de futures stars, il va d'abord falloir se maintenir pour Newcastle qui est actuellement 19ème de Premier League.