PSG : la grosse décision de Luis Enrique avec Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Ces derniers jours, la presse espagnole est allée assez loin, allant jusqu’à dire que Luis Enrique pensait à quitter son poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain, agacé par l’ambiance au sein du club provoquée par ce dossier Mbappé. Des informations venues de l’autre côté des Pyrénées aussitôt démenties par le club de la capitale, mais plus tôt cet été, des médias français évoquaient déjà un énorme ras-le-bol du nouveau coach parisien quant à la situation du Bondynois.

Ce dimanche, Marca en dit un peu plus. Alors que l’international tricolore est toujours écarté, Luis Enrique ne comprend toujours pas cette situation. Lors de ses premières semaines à Paris, il a d’ailleurs tenté de changer la situation, et de voir s’il était possible de réintégrer le joueur à l’équipe, étant pleinement conscient qu’un attaquant de cette qualité l’aiderait à atteindre les objectifs du club.

À lire

Le Barça veut faire capoter le transfert d’Ousmane Dembélé, le Bayern Munich a déjà préparé un énorme cadeau à Kane

Luis Enrique accepte…

Seulement, dans les bureaux, on lui a dit non. L’Emir du Qatar serait même monté au créneau en interne pour confirmer la mise à l’écart de l’ancien de l’AS Monaco. Désormais, Luis Enrique a pris une décision : il ne tentera plus rien concernant le Bondynois et attendra de voir quels sont les plans de la direction. Résigné, l’Espagnol espère tout de même que ce dossier soit réglé au plus vite.

La suite après cette publicité

Le journal rajoute que pour l’instant, l’attitude de Mbappé vis à vis de Luis Enrique est de son staff est parfaite, et que l’international tricolore reste un énorme professionnel. C’est aussi en partie pour ça que s’il avait eu le choix, Luis Enrique l’aurait intégré au plus vite au groupe. Reste à voir ce que nous réservent ces prochaines semaines, dans un dossier où la balle est dans le camp du Real Madrid…