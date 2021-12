Barça : le futur contrat de Ferran Torres invalidé par la Liga ?

Ferran Torres au FC Barcelone ? La transaction semble désormais imminente. Arrivé en Catalogne, l'international espagnol est, à ce titre, en train de passer sa visite médicale et l'officialisation de son arrivée chez les Blaugranas devrait intervenir dans les prochaines heures. Un énorme coup réalisé par les dirigeants catalans, eux qui doivent notamment combiner avec des dettes colossales et des finances loin d'être au beau fixe. Dans cette optique, un gros doute subsiste encore autour de ce transfert estimé à près de 55 millions d'euros (hors bonus).

Ainsi, comme le révèle RMC Sport, si l’ailier espagnol sera, sans aucun doute, officialisé dès le 1er janvier prochain, date à laquelle s'ouvre le mercato hivernal, l'attaquant actuel des Citizens pourrait ne pas jouer tant que le club catalan n’aura pas dégagé les finances pour respecter le plafond salarial de la Liga. En effet, le règlement de la Ligue espagnole - qui a déjà très largement pénalisé les Barcelonais, notamment lors de la prolongation envisagée pour Lionel Messi - pourrait donc remettre en question la validité du contrat du natif de Foios. Seule issue possible pour les Culés, qui seraient d'ailleurs déjà proche d’atteindre le plafond salarial selon les éléments du quotidien AS : vendre pour libérer de la masse salariale et ainsi éviter une nouvelle terrible déconvenue.