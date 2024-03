L’OM a pris sa décision pour Jean-Louis Gasset

C’est le nouveau débat à la mode sur la Canebière. L’Olympique de Marseille doit-il conserver Jean-Louis Gasset à la fin de son contrat à l’issue de la saison ? Venu pour tenter de redresser la barre après le désastreux mandat de Gennaro Gattuso, le coach âgé de 70 ans réussit pour l’instant au-delà des espérances, avec 5 victoires en 5 matches. Moqué par une partie des supporters en raison de son âge, Gasset a fait jouer son expérience pour redonner confiance à un effectif qui en manquait grandement.

Et forcément, après de tels débuts, son avenir fait l’objet de débats, avec des avis souvent contraires. Hier par exemple, sur l’antenne de RMC, Christophe Dugarry penchait plutôt pour la fin de l’aventure Gasset, tout en mentionnant la possibilité Galtier. D’autres militent pour un maintien en poste de Gasset. Quid de l’OM ? Selon les informations de L’Equipe, la décision est déjà prise, en accord avec l’entraîneur français.

Pas de retournement de situation

Appelé à la rescousse avec un contrat de 100 jours, Gasset a accepté la mission commando sans la moindre garantie d’un avenir commun possible. Et il ne serait pas désireux de poursuivre l’aventure, peu importe l’issue de la saison en cours. De même, l’OM n’a pas prévu de discuter d’une prolongation de contrat, et cherche plutôt un nouvel entraîneur capable d’entamer un nouveau cycle.

De plus, c’est justement le côté commando insufflé par Gasset et son staff qui est mis en avant pour motiver les joueurs et en tirer le maximum. Sans l’espoir de prolonger son contrat, Gasset n’a qu’une idée en tête, laisser l’OM le plus haut possible au classement pour permettre à la direction de débuter un nouveau projet avec un contexte le plus séduisant possible. Pour que son successeur soit placé dans les meilleures dispositions sportives possibles.