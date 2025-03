PSG : les ambitions complètement folles de Luis Enrique !

Présent en conférence de presse après le Classique remporté contre l’OM (3-1) en clôture de la 26ème journée de Ligue 1, l’entraîneur espagnol, Luis Enrique, a félicité son équipe pour une semaine extraordinaire et n’a pas caché ses ambitions pour la suite de la saison. Avec un Trophée des Champions déjà dans la besace, les Parisiens ont aussi un doigt sur le titre de champions de France avec 19 points d’avance. Sans oublier les quarts de finale de la Ligue des Champions à jouer dans un mois contre Aston Villa et la demi-finale de la Coupe de France face à Dunkerque début avril. Un merveilleux quadruplé est donc possible.

«Je ne me souviens plus du match à Marseille mais ça a été une semaine exceptionnelle, un Classique c’est toujours une motivation, on a vu un beau spectacle, c’est difficile de prendre le ballon à Marseille encore plus au PSG. Les entraîneurs ont joué leurs cartes et on a vu un grand match mais après une semaine aussi particulière avec Liverpool, on a peut-être manqué un peu de fluidité. Je suis content de mon équipe et du soutien de mes supporters, c’est presque une soirée parfaite pour nous. L’objectif est de gagner le championnat, de gagner tous les trophées, c’est notre espoir notre intention. On connaît l’immense défi mais on travaille pour ça. On veut être à la hauteur de nos supporters». Les ambitions sont à la hauteur du niveau affiché.